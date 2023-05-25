Самые неприхотливые комнатные цветы

Если умеешь выращивать растения и ухаживать за ними – определенно стоит завести дома красивый цветок! Даже если уход за цветами вам кажется чем-то сложным – просто попробуйте, на том же YouTube можно найти много материалов для новичков-цветоводов.
Если умеешь выращивать растения и ухаживать за ними – определенно стоит завести дома красивый цветок! Даже если уход за цветами вам кажется чем-то сложным – просто попробуйте, на том же YouTube можно найти много материалов для новичков-цветоводов.
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