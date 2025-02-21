Судья попросил у Месси футболку после матча Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Главный арбитр матча 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити» (1:0) Марко Антонио Ортис Нава после финального свистка подошел к капитану «цапель» Лионелю Месси и попросил у него футболку.