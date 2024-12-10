В Петербурге открыли новогодние фотозоны в Думской башне

Смотровая площадка открыта каждый день В Думской башне открылись новогодние фотозоны, которые будут доступны для посетителей каждый день с 10:00 до 22:00, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии