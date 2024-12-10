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Петербургский дневник

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В Петербурге открыли новогодние фотозоны в Думской башне

В Петербурге открыли новогодние фотозоны в Думской башне

Смотровая площадка открыта каждый день В Думской башне открылись новогодние фотозоны, которые будут доступны для посетителей каждый день с 10:00 до 22:00, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

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