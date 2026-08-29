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Царьград

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"Разрушительные и необратимые последствия": Что ждёт Европу – прогноз учёных

"Разрушительные и необратимые последствия": Что ждёт Европу – прогноз учёных

Мир, как мы его знаем, столкнется с необратимыми изменениями: сельское хозяйство окажется под угрозой, экосистемы исчезнут, а природные катаклизмы будут происходить с завидной регулярностью.

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