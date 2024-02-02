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SK hynix запустит массовое производство памяти HBM4 в 2026 году Южнокорейская компа...

SK hynix запустит массовое производство памяти HBM4 в 2026 году Южнокорейская компа...

SK hynix запустит массовое производство памяти HBM4 в 2026 годуЮжнокорейская компания SK hynix объявила, что приступит к массовому производству оперативной памяти с высокой пропускной способностью следующего поколения — HBM4 — к 2026 году.

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