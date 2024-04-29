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Русская весна

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Искусственный интеллект могут использовать в судебных делах

Искусственный интеллект могут использовать в судебных делах

В Госдуме выступили с предложением использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) при рассмотрении мелких судебных тяжб.

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