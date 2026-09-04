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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🍰 Пятница открывается празднично — сперва День "Съешь лишний десерт", а следом День оттяга. Как вариант: побаловать себя пирожным/мороженым, а к вечеру выбраться на какую-нибудь тусовку с танцами, и будет отлично.

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