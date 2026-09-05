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Кошачий лоток начинает пахнуть слишком быстро: Роскачество оценило популярные наполнители

Кошачий лоток начинает пахнуть слишком быстро: Роскачество оценило популярные наполнители

Роскачество проверило два десятка древесных наполнителей для кошачьих туалетов. Результаты оказались неоднозначными: 5 марок могут претендовать на государственный Знак качества, но у 4 производителей выявили недовес, а 7 брендов провалили тест на удержание аммиачного запаха.

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