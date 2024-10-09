Глава азербайджанской диаспоры попытался успокоить общественность. Жительница Саратова рассказала свою историю чудесной восточной сказки

Avia.pro - СМИ Мария мечтала о сказке. И, надо сказать, её сказка началась достаточно убедительно: восточный принц Заур Мамедов, очаровательный азербайджанский романтик с именем, в котором звучит что-то героическое, представился как Стас.
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