Глава азербайджанской диаспоры попытался успокоить общественность. Жительница Саратова рассказала свою историю чудесной восточной сказки

Александр Пятнистый слушай, ты, вумнык. Какой идиотизм демонстрируешь ты- я промолчу. Нечем измерить степень твоего идиотизма и предательства.

ЕА Евгений Алексеенко Давно пришла пора,но Гарант не понятно,что с ним? Возможно наплевал на граждан РФ,вот с него надо спрашивать,почему иногенты правят балом в РФ?