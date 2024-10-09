Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Глава азербайджанской диаспоры попытался успокоить общественность. Жительница Саратова рассказала свою историю чудесной восточной сказки

Глава азербайджанской диаспоры попытался успокоить общественность. Жительница Саратова рассказала свою историю чудесной восточной сказки

Avia.pro - СМИ Мария мечтала о сказке. И, надо сказать, её сказка началась достаточно убедительно: восточный принц Заур Мамедов, очаровательный азербайджанский романтик с именем, в котором звучит что-то героическое, представился как Стас.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
слушай, ты, вумнык. Какой идиотизм демонстрируешь ты- я промолчу. Нечем измерить степень твоего идиотизма и предательства.
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6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Давно пришла пора,но Гарант не понятно,что с ним? Возможно наплевал на граждан РФ,вот с него надо спрашивать,почему иногенты правят балом в РФ?
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5 час.
Андрей Павлов
У нас капитализм, поэтому Гарант управляется капиталом. Капиталу данная ситуация выгодна, и Гарант берет под козырек.
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4 час.

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