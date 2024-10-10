Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы

Экономика столицы устойчива Как сообщается на официальном портале мэрии Москвы mos.ru, прогноз социально-экономического развития Москвы на 2025–2027 годы был рассмотрен и одобрен на заседании Президиума Правительства столицы.
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