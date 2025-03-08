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Татар-информ

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Премьера «Башмачков»: первенцы Бикчантаева, историческая партитура, рэп и акробатика

Премьера «Башмачков»: первенцы Бикчантаева, историческая партитура, рэп и акробатика

Накануне камаловцы представили музыкальную комедию «Башмачки» в постановке Фарида Бикчантаева. Спектакль показывают в старом здании ТГАТ, а главной его приманкой стало исполнение музыки по оригинальной партитуре Джаудата Файзи новым составом оркестра театра.

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