Премьера «Башмачков»: первенцы Бикчантаева, историческая партитура, рэп и акробатика

Накануне камаловцы представили музыкальную комедию «Башмачки» в постановке Фарида Бикчантаева. Спектакль показывают в старом здании ТГАТ, а главной его приманкой стало исполнение музыки по оригинальной партитуре Джаудата Файзи новым составом оркестра театра.
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