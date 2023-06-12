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Площадь пожаров в Свердловской области сократилась до 368 га

Площадь пожаров в Свердловской области сократилась до 368 га

В Свердловской области продолжают действовать пять пожаров, из них четыре – локализованы. Общая площадь за сутки сократилась на 68% и сегодня составляет 368 га.

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