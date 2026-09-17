Повреждены НПЗ, дома и машины: раскрыты детали крупной атаки на Ярославль

В Ярославской области отразили массированную атаку украинских беспилотников. Из-за угрозы с воздуха в Ярославле перекрывали дороги и ограничивали движение транспорта.
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