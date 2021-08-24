Лондон признался в манипуляциях вокруг истории с Навальным

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЛондон признался в манипуляциях вокруг истории с Навальным Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по пунктам разобрала заявление коллег из Великобритании.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлла ДубининаМожет пора сказать этим типам: мой осел что хочу тот и делаю. хочу лечу, хочу в тюрьму сажаю. Если б он был ваш - нечего его было выгонять обратно. А то он , как использованный презерватив поматросили и бросили.Серж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинКомментировать
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