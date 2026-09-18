Новосибирская область получит дополнительные средства на развитие современных университетских кампусов

Средства пойдут на продолжение строительства в 2026–2027 годах.Новосибирская область получит дополнительное федеральное финансирование на развитие кампуса НГУ.
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