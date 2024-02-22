Адвокат Бушманов объяснил, почему Промесу не следует лично давать показания по делу о контрабанде

Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию, что нападающий «Спартака» Квинси Промес готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют.
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