Круговой ответил шуткой на новость о получении Дугласом Сантосом гражданства РФ

Ранее футболисты вместе играли за «Зенит» Защитник ЦСКА Данил Круговой пошутил в соцсетях о своих перспективах в сборной РФ после слухов о предоставлении российского паспорта бразильскому защитнику петербургского «Зенита» Дугласу Сантосу.