Круговой ответил шуткой на новость о получении Дугласом Сантосом гражданства РФ

Ранее футболисты вместе играли за «Зенит» Защитник ЦСКА Данил Круговой пошутил в соцсетях о своих перспективах в сборной РФ после слухов о предоставлении российского паспорта бразильскому защитнику петербургского «Зенита» Дугласу Сантосу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии