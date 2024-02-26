Новые видеоразборы заданий по ЕГЭ подготовили для школьников из Рязанского

Столичным школьникам, включая учеников из Рязанского, в библиотеке и электронном дневнике «Московской электронной школы» («МЭШ») стали доступны новые видеоразборы заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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