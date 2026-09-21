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Нидерландский политик Вилдерс попрощался с Мерцем после провала ХДС на выборах

Нидерландский политик Вилдерс попрощался с Мерцем после провала ХДС на выборах

Председатель нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс попрощался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после поражения возглавляемого им «Христианско-демократического союза» (ХДС) на парламентских выборах в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

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