Россия планирует увеличить свою долю в мировой торговле углем с 13% до 24–27% к 2050 году Эти показатели заложены в обновленную программу развития угольной промышленности, сообщил вице-премьер Александр Новак.
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