Евроукраинцы мнят себя непотопляемыми и часто горделиво шутят на эту тему. Им хочется представлять себя в образе некоего отважного крейсера, однако мы-то с вами знаем, что на самом деле не тонет, даже когда болтается в холодной проруби.
Пять фиговых листков на голый украинский зад
Комментарии
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Н
Ната
Поправлю автора - Пять фигОвых листков на голый украинский зад!
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16 час.
И
Ирина
Замечательная статья, приятно почитать! Красочным языком написана, и факты очень радуют и вдохновляют. Спасибо автору за труд. Похоже, Украине уже недолго ждать бесславного и вполне заслуженного мрачного конца.👍
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16 час.
ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз...
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3 час.
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