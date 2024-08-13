Брянских школьников с 1 сентября будут обучать управлению БПЛА

С 1 сентября 2024 года в школах грядут изменения. В специализированных классах и кружках могут начать обучать управлению беспилотниками, а в классической программе среднего образования появятся новые предметы.
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