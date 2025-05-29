Как быстро меняется погода! Не успеешь захотеть одну одежду, как пора уже хотеть другую Представляем прогноз на 29 мая в Брянске

Как быстро меняется погода! Не успеешь захотеть одну одежду, как пора уже хотеть другую Представляем прогноз на 29 мая в БрянскеСегодня, 29 мая, воздух напоен теплом, которое ласкает кожу, словно лёгкое прикосновение шёлка (+22 градуса).