«Джеймс Уэбб» впервые обнаружил воду в космосе в экстремальных условиях

Открытие космическим телескопом «Джеймс Уэбб» воды и других молекул во внутренней области горячего протопланетного диска предполагает, что каменистые, похожие на Землю планеты могут формироваться в некоторых очень экстремальных условиях.
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