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Мировое обозрение

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Саудовская Аравия и ОАЭ восстанавливают контакты: Иран выступил в роли «полковника Кольта»

Саудовская Аравия и ОАЭ восстанавливают контакты: Иран выступил в роли «полковника Кольта»

Главное в тезисах: Тезис 1: 29 октября в Эр-Рияде вице-президент ОАЭ шейх Мансур ибн Заид провёл переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом — это первая двусторонняя встреча на высоком уровне после разлада из-за Йемена.

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