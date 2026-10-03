Саудовская Аравия и ОАЭ восстанавливают контакты: Иран выступил в роли «полковника Кольта»

Главное в тезисах: Тезис 1: 29 октября в Эр-Рияде вице-президент ОАЭ шейх Мансур ибн Заид провёл переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом — это первая двусторонняя встреча на высоком уровне после разлада из-за Йемена.
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