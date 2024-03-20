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Две остановки сердца за полчаса: опубликованы подробности смерти Василия Уткина

Две остановки сердца за полчаса: опубликованы подробности смерти Василия Уткина

MASH публикует подробности смерти Василия Уткина.Телеграмм-канал MASH сообщает подробности о госпитализации известного спортивного журналиста и телекомментатора Василия Уткина, который умер во вторник, 19 марта.

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