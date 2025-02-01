Количество ночевок в отелях Японии в 2024 году побило рекорд

Количество ночевок в отелях Японии японских и иностранных путешественников в 2024 году выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим годом и достигло рекордных 651,49 миллиона, сообщает 1 февраля деловое агентство Kyodo News.
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