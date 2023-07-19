Ванилла SU

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Икона стиля, покорившая мир своей элегантностью и благородством.

Икона стиля, покорившая мир своей элегантностью и благородством.

﻿﻿История любви принца Чарльза и герцогини Камиллы – это настоящая сказка со счастливым концом. Свадьба, состоявшаяся через 35 лет после начала романа и счастливая семья, которую не одобряли ни двор, ни сама королева.

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