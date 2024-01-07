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Тчуамени сыграет в центре обороны «Реала» против «Атлетико» в 1/2 финала Суперкубка Испании

Тчуамени сыграет в центре обороны «Реала» против «Атлетико» в 1/2 финала Суперкубка Испании

«Тчуамени – опорный хавбек, в центре обороны он сыграет только в случае крайней необходимости. Он будет центральным защитником в следующем матче [в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико»].

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