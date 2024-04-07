В России возросло число преступлений из-за мошенников с Украины

Заказчик дистанционных мошенничеств находится на Украине.фото: freepik.com--> Число тяжких и особо тяжких преступлений в России выросло за счет IT-преступлений и мошенничеств, заказчики которых находятся на Украине, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.