В России возросло число преступлений из-за мошенников с Украины

Заказчик дистанционных мошенничеств находится на Украине.фото: freepik.com--> Число тяжких и особо тяжких преступлений в России выросло за счет IT-преступлений и мошенничеств, заказчики которых находятся на Украине, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
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