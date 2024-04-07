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В России возросло число преступлений из-за мошенников с Украины

В России возросло число преступлений из-за мошенников с Украины

Заказчик дистанционных мошенничеств находится на Украине.фото: freepik.com--> Число тяжких и особо тяжких преступлений в России выросло за счет IT-преступлений и мошенничеств, заказчики которых находятся на Украине, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

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