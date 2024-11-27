В Якутии открыто новое месторождение Нефтяное месторождение, которое получило название Южно-Тигянское, было открыто в Якутии.
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В Якутии открыто новое месторождение Нефтяное месторождение, которое получило название Южно-Тигянское, было открыто в Якутии.
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