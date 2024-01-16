Двухсекционный жилой дом построили на улице Нижняя Хохловка по реновации

В Нижегородском районе выдано разрешение на ввод в эксплуатацию двухсекционного жилого дома с подземным паркингом, построенного по программе реновации Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
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