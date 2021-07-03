Эмигрант - это звучит гордо

Темы дняПолитикаЭмигрант - это звучит гордо Ингвар Коротков Листал ленту Дзена - наткнулся на "дневник австралийской эмигрантки".Вернуться к статье167НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Григоровв самую точку ...авторММарияУезжают сейчас из России только воры, педики и прочие граждане, у которых не все дома.Владимир МеженковС чего вы взяли, что из России сейчас выезжают толь воры, педики и прочие граждане, у которых не все дома? Как раз из России напропалую выезжают самые уважаемые граждане, которые отличаются от рядовых граждан-россиян единственно тем, что дома-то они приобретают для себя и своих присных задолго до того, как сами станут эмигрантами, - а эмигрантами они станут во всех случаях, когда в силу возраста утратят способность грести лопатами деньги в рублях и валюте. Теоретическое и практическое обоснование неизбежности превращения отечественных тузов в эмигрантов сделала телезнахарка Малышева, приобретшая для себя многомиллионный дворец и квартиры для своих чад в США. Читайте и делайте выводы сами, - Малышева куда как убедительней, чем автор, покуражившийся над затурканой австралийкой.ВМВладимир Меженков МеженковМОСКВА, РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему ее сыновья решили жить в Соединенных Штатах. Она объяснила, что старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и работает в американском госпитале, а младший занимается интернет-бизнесом и руководит компанией, где работают сотрудники из России, Японии и других стран. "Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито", — сказала Малышева в интервью для Teleprogramma.pro.василий уткинДа не завидуй ты Зависть это грех Ты голодаешь ? Негде жить?? Радуйся и наслаждайся жизни пока живёшьММарияПонимаете, Владимир, я так считаю потому, что психически здоровый человек понимает, что в шкале ценностей дворец на чужбине - это ноль по сравнению с возможностью жить на Родине и говорить на родном языке. Вот и пример с Малышевой заставляет меня думать, что у неё психическое отклонение. Вытолкать в эмиграцию своих родных детей...Мотаться по миру, чтобы видеть внуков раз в год...Пусть она объясняет это, как хочет, но это не нормально. Видимо, лишние деньги доводят людей до сумасшествия, честное слово.Елена КозловаСамые уважаемые люди никогда не станут эмигрантами. Зачем ехать в неизвестность, где их не знают и не уважают? Едут ущемленные.ММарияИли вот ещё один яркий пример. Артист Серебряков. Посмотрите на его потухшие глаза, спившееся постаревшее лицо! Они ясно говорят о том, что эмиграция - это ГОРЕ! При этом хорохорится, мотивирует свой отъезд в Канаду тем, что ему там улыбаются. Даёт ради денег интервью, поливающие грязью нас. Русофобия хорошо оплачивается. Но это как надо опуститься, чтобы променять уважение своего народа на улыбку случайных прохожих на чужбине. Если это нормально, то тогда что такое психическое расстройство???ММарияКакая Вы умница. Мне понадобилось длинно описать ту же мысль, а Вы сказали то же самое двумя строчками. Полностью согласна!евгений кармановичТоже хорошо написано.Александр КлишинДрузья были там, не больше 20 баксов, в кармане а то замочат.Аборигенов недавно признали людми. Демократия однако.ММарияАбсолютно точно! Почему-то об этом мало у нас знают. Муж во время стоянок в их портах Мексиканского залива не увольняет команду на берег - убивают средь бела дня при виде кошелька с деньгами. Наша Россия - это настоящий Рай на земле против других стран.VGVasily GolovАвстралия изначально была страной мигрантов.Первоначально туда выслали на поселение уголовников.Они начали вести борьбу с аборигенами.Они научились жить,начали приезжать золотоискатели.Всюду платят за выполненную работу,а не за присутствие на работе.В 2020 год показатель ВВП страны достигает $51 885 А в будущем цифра может вырасти до $ 60-61 000 на душу населения.Россия -9 972$ Каждый работающий приносит в копилку Австралии больше,чем в России. Примерно 30% доля зарплаты в ВВП.НКНиколай КраснопольскийГоспода прошу уточнить в каких случаях в своих выкладках вы оперируете в долларах США , а в каких в австралийских долларах?Игорь КацюбаМне смешно ,люди не путайте туризм и эмиграцию , я прожил долгое время в старой Европе так сложилась ситуация, и особо хапнувших счастья наших соотечественников не видел ,как в народе говорят от добра добра не ищут.евгений кармановичСтранно, что и те и эти правы! Родина - это здорово! Уровень жизни и возможностей сравнивается плохо. Разговариваю с мигрантом. Домой ему сильно хочется, но там нет работы, денег и холодно, в прямом и переносном смысле. В чужой стране жить плохо, тоскливо, зато, если работаешь - достойно. Это относится к развитым странам и "шустрым" соотечественникам. Жилье дорогое, но не житье.Комментировать
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