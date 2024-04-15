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Военное обозрение

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Американское издание: Президент США и представители конгресса достигли консенсуса по деньгам для Украины и Израиля

Американское издание: Президент США и представители конгресса достигли консенсуса по деньгам для Украины и Израиля

На этой неделе американский Конгресс, вероятно, будет решать вопрос выделения денег Украине и Израилю, сообщает ABC News.

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