Правительство Германии закроет 47 криптобирж ввиду их незаконной деятельности

Правительство Германии закроет 47 криптобирж ввиду их незаконной деятельностиГенеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне и Федеральное управление уголовной полиции Германии закрывают 47 криптoбирж, которые предположительно связаны с преступной деятельностью, включая отмывание денег, пишет CoinDesk .
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