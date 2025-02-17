Будет вкусно
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Будет вкусно

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У меня сало зимой не переводится. Такую вкуснющую штуку с ним готовлю, пальчики оближешь. Есть можно килограммами

У меня сало зимой не переводится. Такую вкуснющую штуку с ним готовлю, пальчики оближешь. Есть можно килограммами

До чего же вкусно, пальчики оближешь! Как приготовлю такую штуку сразу на кухне очередь с тарелками. Все хотят горяченького, да побольше.

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Комментарии
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Run Николаева
Допускаю, что это вкусно, но у меня картошка в шелухе аппетита не вызывает.
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