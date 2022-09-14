SPLETNIK

492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Надолго ли? Не пройдет и полгода как и тебя, тупорылая Трасс, снесут...Лиз Трасс избрана...
  • Николаевна
    Всё понятноМуж Ксении Шойгу ...
  • Тамара Фролова
    Уезжала бы вслед за мужем и не показывалась бы больше. Не надо будить в людях более злобное, чем просто неприязнь.Алла Пугачева отв...

Жизель Бундхен снялась для обложки глянца и дала интервью: "Я чувствую себя реализованной как мать и жена. Теперь моя очередь"

Жизель Бундхен снялась для обложки глянца и дала интервью: "Я чувствую себя реализованной как мать и жена. Теперь моя очередь"

Супермодель Жизель Бундхен снялась для обложки журнала Elle и дала изданию интервью, в котором рассказала о материнстве, приостановке карьеры ради семьи и планах на будущее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх