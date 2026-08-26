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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг об Овечкине и еще одном рекорде Гретцки: «Дай бог, чтобы все получилось. Риски есть всегда, хоккей жесткий. Не буду рассказывать секреты Саши, но там было много тяжелых моментов»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг  ожидает, что капитан « Вашингтона » Александр Овечкин в новом сезоне НХЛ  побьет еще один рекорд Уэйна Гретцки.

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