В Кемеровской области – Кузбассе завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителя коммерческой организации и его соучастников в уклонении от уплаты налогов на сумму более 653 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя коммерческой организации и пяти соучастников.
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