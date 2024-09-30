Главой антиизраильской иранской спецслужбы оказался агент «Моссада»

Иран создал спецподразделение для противодействия Израилю, но его глава оказался агентом израильских спецслужб, заявил экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, 30 сентября, сообщило турецкое издание Habeler.
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