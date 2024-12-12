Кандидат на пост директора ФБР намерен выяснить, как Киев расходует деньги Вашингтона.Кэш Пател, которого избранный президент США Дональд Трамп рассматривает в качестве кандидата на пост директора ФБР, хочет начать расследование против Владимира Зеленского.
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