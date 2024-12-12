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Будущий глава ФБР Пател хочет начать расследование против Зеленского

Будущий глава ФБР Пател хочет начать расследование против Зеленского

Кандидат на пост директора ФБР намерен выяснить, как Киев расходует деньги Вашингтона.Кэш Пател, которого избранный президент США Дональд Трамп рассматривает в качестве кандидата на пост директора ФБР, хочет начать расследование против Владимира Зеленского.

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