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Депутат Лантратова призвала упростить присвоение звания «Ветеран труда» для ОПК

Депутат Лантратова призвала упростить присвоение звания «Ветеран труда» для ОПК

Присвоение категории «Ветеран труда» необходимо упростить для специалистов, работавших в сфере ОПК. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости».

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