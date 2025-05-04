Депутат Лантратова призвала упростить присвоение звания «Ветеран труда» для ОПК

Присвоение категории «Ветеран труда» необходимо упростить для специалистов, работавших в сфере ОПК. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости».
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