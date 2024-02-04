ASA: вызванный тромбом инсульт может удвоить риска инфаркта

В течение года после инсульта, вызванного тромбом, риск сердечного приступа повышен в два раза. Это показало исследование, которое будет представлено на конференции Американской ассоциации инсульта (ASA).
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