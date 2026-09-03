Сотрудники уголовного розыска и следователи УМВД России по г. Костроме раскрыли серию мошенничеств при продаже несуществующих автозапчастей

В Костроме следователи органов внутренних дел направили в суд уголовное дело в отношении двух уроженцев Ростовской области, которые под предлогом продажи автомобильных комплектующих обманули более 20 граждан из разных регионов России.
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