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В стиле классических кнопочных телефонов Nokia. Представлен HMD 106 2G

В стиле классических кнопочных телефонов Nokia. Представлен HMD 106 2G

Новая модель получила аккумулятор на 1000 мА•ч, две SIM-карты и защиту IP52, но работает только в сетях 2G Компания HMD Global представила кнопочный телефон HMD 106 2G, сделав ставку на максимально простую конструкцию и классические функции.

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