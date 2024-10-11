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Астраханцев приглашают принять участие в выставке «Форум Будущего»

Астраханцев приглашают принять участие в выставке «Форум Будущего»

С 24 по 26 октября 2024 года в г. Екатеринбурге при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительства Свердловской области состоится второй ИТ-конгресс и выставка «Форум Будущего» совместно со вторым отборочным этапом Международного чемпионата по битве роботов.

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