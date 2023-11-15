Пусть со своего мужика требует, а другие ничем беременным не обязаны

Аршак Меликджанян всем дебилам, а если эта беременная ваша мать, сестра или жена и её вот так пошлют со словами вопросы к своему современному и "толерантному" мужу????????????

лл лина любимцева Если я вижу вошедшую в общественный транспорт беременную женщину, я моментально и не задумываясь, уступаю ей место. И не буду размышлять: обязана я это делать, или нет? И что я "заплатила" за билет.... Ничего подобного мне даже в голову не придет. Просто НА АВТОМАТЕ встану и уступлю место. Потому, что сама в молодости была беременной и знаю, каково это..... ЖЕНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ!! Остальные пусть поступают, как им совесть велит. Или ее отсутствие...