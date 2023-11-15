В одном из телеграм-каналов появилось видео: женщина на седьмом месяце беременности стоит, а окружающие ее мужчины сидят, уткнувшись носом в телефоны.
Пусть со своего мужика требует, а другие ничем беременным не обязаны
Комментарии
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Аршак Меликджанян
всем дебилам, а если эта беременная ваша мать, сестра или жена и её вот так пошлют со словами вопросы к своему современному и "толерантному" мужу????????????
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14 час.
лл
лина любимцева
Если я вижу вошедшую в общественный транспорт беременную женщину, я моментально и не задумываясь, уступаю ей место. И не буду размышлять: обязана я это делать, или нет? И что я "заплатила" за билет.... Ничего подобного мне даже в голову не придет. Просто НА АВТОМАТЕ встану и уступлю место. Потому, что сама в молодости была беременной и знаю, каково это..... ЖЕНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ!! Остальные пусть поступают, как им совесть велит. Или ее отсутствие...
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11 час.
bianka Белая
Хамство и сволочизм многолики. Но человек, если он не сволочь, всегда придёт на помощь другому человеку, который в этой помощи нуждается. Беременная женщина, мать с маленьким ребенком на руках, инвалид с костылем нуждаются в помощи. В общественном городском транспорте, где у пассажиров нет закрепленного билетом места, норма - уступить его нуждающемуся. Но когда речь заходит о поездах, самолетах , междугородных автобусах, то каждый должен занимать место , согласно купленному билету. И вот там встречаются примеры другого хамства, когда пассажир требует себе удобств за счёт других пассажиров, не удосужившись позаботиться о себе и считающих, что ему должны и обязаны совершенно посторонние люди. Особенно отвратительно, что эти граждане не просят о любезности или одолжении, а требуют, считая, что им именно должны.
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8 час.
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