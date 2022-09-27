Закон, порядок, государство

680 подписчиков

В Краснодарском крае полицейские пресекли провоз крупной партии синтетического наркотика

На стационарном посту ДПС «Кущевский» сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль под управлением 27-летнего жителя Нижнего Новгорода.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх