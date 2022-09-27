В Краснодарском крае полицейские пресекли провоз крупной партии синтетического наркотика

На стационарном посту ДПС «Кущевский» сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль под управлением 27-летнего жителя Нижнего Новгорода.
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