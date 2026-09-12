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ВС России поразили задействованный ВСУ сухогруз в порту «Одесса»

ВС России поразили задействованный ВСУ сухогруз в порту «Одесса»

Российские военные в субботу, 12 сентября, поразили в порту «Одесса» морское судно типа «сухогруз». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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