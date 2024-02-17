Без них самые современные войска станут пехотой: День Службы горючего Вооружённых Сил России

В составе Вооруженных сил России есть службы и даже войска, о существование которых мало кто знает. Однако это вовсе не умаляет их значение для поддержания высокой боеспособности российской армии и эффективного выполнения задач, в том числе в условиях военных кампаний.
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